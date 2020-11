Inter-Real Madrid, le probabili formazioni: Skriniar e Gagliardini dal 1′

Le probabili formazioni di Inter-Real Madrid alla vigilia della sfida di San Siro. Nerazzurri obbligati alla vittoria per cercare di tenere accese le speranze qualificazione.

Ultima posizione nel girone e ultimi spiragli salvezza per Antonio Conte e i suoi uomini. Inter chiamata alla prova del nove contro il Real Madrid. Vincere per cercare di tenere vivo il sogno qualificazione e per bissare l’eliminazione ai gironi della passata stagione. Non sarà facile per i nerazzurri, ma occhio anche alle diverse assenze in casa madrilena.

Conte si affiderà al 3-4-1-2. In difesa agiranno Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre sugli esterni ci sarà spazio per Hakimi e Perisic, quest’ultimo in forte ballottaggio con Young per una maglia da titolare. A centrocampo confermato Gagliardini dal 1′, fuori Eriksen. In attacco spazio per la coppia Lukaku-Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE>>> Inter, scambio Isco-Eriksen: svolta mercato, i dettagli

Inter-Real Madrid probabili formazione: piena emergenza per Zidane

Allarme totale anche per Zidane, il quale dovrà fare a meno di Sergio Ramos e Benzema. Real Madrid obbligato alla vittoria per tenere vive le speranze qualificazione dopo una prima parte di girone decisamente deludente. Sfida da dentro o fuori, Inter pronta a vender cara la pelle in vista del match di domani sera.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Perisic; Barella; Lukaku, Martinez. All. Conte

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos; Vinicius, Hazard, Asensio; Diaz. All. Zidane

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, ecco perché De Paul è pronto per Juventus, Milan e Inter

Conte, è pazza Inter: tutte le rimonte più emozionanti dei nerazzurri