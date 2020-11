Juventus-Ferencvaros, bianconeri agli ottavi: tutte le combinazioni

La Juventus potrebbe strappare il pass per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions questa sera contro il Ferencvaros

Ottavi di finale con due giornate di anticipo. La Juventus ha la possibilità di conquistare la qualificazione già questa sera contro il Ferencvaros, anche se dipenderà dal risultato tra Dinamo Kiev e Barcellona. L'attuale situazione del girone parla chiaro: i blaugrana sono primi con 9 punti in classifica, mentre i bianconeri seguono al secondo posto con sei punti. Distanti Dinamo Kiev e Ferencvaros, entrambi ad un solo punto. Stando così le cose, il Barça è praticamente certo del passaggio del turno e questa sera potrebbe arrivare la matematica per catalani e Juventus.

Juventus agli ottavi di finale se…: occhi puntati su Kiev

Per essere certa del passaggio del turno, la Juventus dovrà pensare prima a se stessa. Tutte le combinazioni, infatti, passano dal successo dei bianconeri contro il Ferencvaros. Ronaldo e compagni dovranno portare a casa i tre punti e poi chiedere del risultato tra Dinamo Kiev e Barcellona. Soltanto in caso di non vittoria degli ucraini, la squadra di Pirlo potrà brindare al primo obiettivo raggiunto, gli ottavi di finale di Champions League.

Un pareggio o un successo del Barcellona, in formazione largamente rimaneggiata, manderebbero la Juventus già alla fase ad eliminazione diretta. Niente da fare, invece, in caso di successo della Dinamo, così come nel caso in cui i bianconeri non dovessero spuntarla questa sera contro gli ungheresi. Riuscire a strappare il pass ottavi già questa sera sarebbe fondamentale, consentendo a Pirlo di poter gestire le risorse a propria disposizione con più tranquillità.

Juventus agli ottavi se…

Vince e Dinamo Kiev-Barcellona finisce in parità

Vince e il Barcellona batte la Dinamo Kiev

