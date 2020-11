Torna il sereno in casa Lazio dopo le ultime settimane decisamente complicate. Ottavi di finale di Champions League a un passo e pronto il recupero di Milinkovic Savic.

Dopo il netto successo contro il Crotone in campionato, la Lazio vola anche in Champions League superando 3-1 lo Zenit. Ottavi di finale a un passo e periodo complicato ormai messo alle spalle. Settimane decisamente difficili, partendo dal caso tamponi, fino ad arrivare al caso Luis Alberto.

Fine delle polemiche sui tamponi e caso risolto anche per quel che riguarda il numero 10 biancoceleste, il quale ha chiesto scusa ufficialmente a società e tifosi. Uno sfogo fuori luogo, ma ormai archiviato, anche se, come noto, tiene banco il capitolo Peruzzi, il quale sarebbe pronto a dire addio ai biancocelesti dopo le vicende legate alle dichiarazioni di Luis Alberto. A tal proposito si sapranno maggiori dettagli nel corso dei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE >>> La Lazio avanza guidata dal soldato Immobile

Lazio, capitolo infortuni: torna Milinkovic Savic, ci sarà contro l’Udinese

Momento magico dal punto di vista dei risultati e buone notizie anche dall’infermeria. Di fatto, come confermato dal Corriere dello Sport, Milinkovic Savic è risultato negativo all’ultimo tampone e oggi sarà nuovamente a Roma per sottoporsi alle visite mediche di rito prima del ritorno in campo.

Salvo clamorosi colpi di scena, il centrocampista serbo tornerà a completa disposizione già dalla prossima sfida di campionato contro l’Udinese, match valido per la 9^ giornata di Serie A. Torna il sereno in casa Lazio, il cielo risplende nuovamente di biancoceleste!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Champions, la cronaca di Lazio-Zenit 3-1

La Lazio secondo Eriksson, la fiducia in Inzaghi e poi Ibra: “Con lui si vince”