Il Milan pareggia contro il Lille: la luce che fa sorridere Pioli

Pareggio del Milan contro il Lille in Europa League ma il tecnico dei Pioli può essere soddisfatto per un calciatore ritrovato

Sembrava la serata che certificava il ‘fallimento’ di Tonali ed invece è stata quella che ha rimesso a lucido il talentino arrivato dal Brescia. Pareggia il Milan contro il Lille e la vera buona notizia rossonera è proprio quella del centrocampista classe 2000: il suo filtrante che ha dato il via all’azione del gol del vantaggio è uno squarcio di luce in questa prima parte di stagione del bresciano. Una palla che taglia a metà la difesa avversaria: dalla propria trequarti il lancio che innesca il contropiede vincente e ridà fiato ad un calciatore che con il cambio di club sembrava essersi smarrito. Schierato titolare di Pioli, Tonali ha faticato ad entrare nel match. Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan-Lille, Tonali cancella gli errori

L’esempio di come le cose si stessero mettendo male per il centrocampista è rappresentato da quell’errore in avvio di partita che poteva costare caro alla squadra di Pioli. Una palla persa che sembrava il preludio ad un’altra serataccia, con i tifosi che si sono scatenati contro di lui. Ed, invece, messo da parte l’errore, Tonali si è preso il Milan. Lo ha fatto soprattutto con quel passaggio filtrante che ha spaccato il match.

Un lampo, di quelli che fanno capire perché Maldini ha voluto a tutti i costi il 20enne e perché sulle sue tracce c’era anche l’Inter. Derby vinto sul mercato e ora Pioli spera di poter finalmente esporre la gioielleria arrivata da Brescia.

