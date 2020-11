Calciomercato Juventus, sogno Vinicius: ecco come realizzarlo

Vinicius potrebbe arrivare alla Juventus nel prossimo calciomercato in un affare combinato con il Real: Bentancur andrebbe da Zidane

Le antenne della Juventus non mollano il calciomercato e non è un caso quindi se dalla Spagna venga accostato Vinicius Junior. L’attaccante brasiliano non ha pienamente convinto finora al Real Madrid. Le sue qualità tecniche non sono in discussione ma il suo futuro al “Bernabeu” è tutt’altro che scontato.

Qualche settimana fa, ha fatto discutere l’audio delle parole di Benzema nel tunnel degli spogliatoi fra il primo e secondo tempo di una gara di Champions. In quel caso l’attaccante francese si rivolgeva a Mendy consigliandogli di non servire Vinicius. Parole che chiaramente hanno acceso un forte dibattito, oltre a far emergere qualche discrepanza nello spogliatoio di Zidane.

Ora Don Balon, apre a un futuro italiano per il giovane attaccante esterno. La Juventus ci starebbe pensando concretamente. Per Pirlo sarebbe un’alternativa in più in attacco ma ciò costerebbe anche un sacrificio. Se Vinicius dovesse arrivare a Torino, Rodrigo Bentancur farebbe il percorso inverso trasferendosi alla corte di Zinedine Zidane.

Fabio Paratici (GettyImages)

Calciomercato Juventus, suggestivo scambio tra Vinicius Jr e Bentancur

Il centrocampista sudamericano ha perso rilevanza nello scacchiere tattico bianconero. Pirlo ha altre preferenze in quel reparto per cui Bentancur, così come sostiene Don Balon, potrebbe anche essere sacrificato dalla Juventus che con la sua cessione avrebbe pure la possibilità di compiere numeri importanti per il bilancio.

Il centrocampista dell’Uruguay entrò nell’operazione Tevez con il Boca Junior. La cifra di valutazione attuale è ora di 50 milioni di euro. Una somma che consentirebbe alla Juventus di compiere una succosa plusvalenza. Vinicius si trasferirebbe a Vinovo per la stessa cifra. Si tratterebbe quindi di uno scambio alla pari. Nei prossimi due mesi, si comprenderà se Paratici affonderà il colpo chiudendo l’operazione.

