Nel post Napoli-Roma, Rino Gattuso oltre a commentare il match si scaglia anche contro gli assembramenti per Maradona

“Bisogna fare i bravi”. Rino Gattuso sorprende nelle dichiarazioni al termine di Napoli-Roma. Successo largo degli azzurri con quattro gol realizzati nel ricordo di Maradona ed è proprio l’omaggio che la città in questi giorni sta riservando al proprio campione che finisce nel mirino dell’allenatore. Gattuso parlando a ‘Sky’, infatti, rimprovare ai tifosi assembramenti e mancanza di misure di protezione e non lo nasconde.

"Si respira un'aria triste ma in questo momento la città deve avere anche buon senso perché vedo tanta gente, in troppi senza mascherine". Il discorso del tecnico calabrese continua con un invito a rientrare nei ranghi: "Maradona è una leggenda, ma in questo momento bisogna fare i bravi altrimenti tutti pagheremo le conseguenze. Da domani spero che si facciano le cose come si deve: la città sta soffrendo tanto e tutti abbiamo il dovere di fare le cose per bene".

Napoli-Roma, Gattuso ‘smentisce’ Insigne

Tornando alla gara sul campo, Gattuso ha voluto ‘smentire’ le parole di Insigne che al 90′ ha detto che quella contro la Roma rappresenta la gara di partenza del Napoli. “La partenza è stata la prima partita di campionato – dichiara Gattuso -. Dobbiamo giocare con questa voglia, non dobbiamo sottovalutare nulla. Non si può pensare di giocare sempre bene: questa squadra deve migliorare nel giocare con il coltello tra i denti. Quando stai in difficoltà, resti lì e non soffri gli avversari”. Il tecnico del Napoli però applaude la squadra: “Mi è piaciuto l’atteggiamento, grandi applausi, rincorse agli avversari, non mandarsi a quel paese: mi piace questo”.

