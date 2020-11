Lady Ocampos senza veli, selfie hot in bagno e followers impazziti

Majo Barbeito è la compagna di Lucas Ocampos, la dolce metà dell’ex Milan sui social stavolta si mostra praticamente senza veli.

Lucas Ocampos ha lasciato il calcio italiano ormai da diversi anni. Un’esperienza, quella in Italia con la maglia del Milan, che non ha particolarmente ispirato quelli che lo ha hanno seguito da vicino, tracciandone un profilo non particolarmente idoneo alla Serie A.

Cosi il colombiano è andato via dall’Italia, alla ricerca di nuovi orizzonti, ritrovandosi prima a misurarsi con la Ligue 1 dando buoni risultati, per poi trovare una sorta di consacrazione con la maglia del Siviglia.

Un percorso, quello di Ocampos, che lo ha visto sempre in compagnia della bellissima Majo Barbeito. La bella modella argentina lo ha seguito passo dopo passo durante il suo giro per l’Europa, intrattenendo le migliaia di followers che la seguono con scatti sempre bollenti.

Lady Ocampos senza veli

L’ultima foto pubblicata da Majo ha scatenato un putiferio sui social network. La compagna di Ocampos si è mostrata cosi, senza veli, di fronte a tutti i suoi followers che sono rimasti totalmente impietriti.

Soltanto un asciugamano a coprire il corpo scultoreo della Barbeito, che ha scatenato con un semplice selfie un’onda anomala di commenti da parte dei suoi fans.

Uno scatto in doccia che lascia poco spazio all’immaginazione, così Lady Ocampos si è mostrata su Instagram con l’ultima foto pubblicata mentre Lucas, con la maglia del Siviglia, ha firmato l’assist per il gol di En-Nesyri per l’ultima vittoria della squadra andalusa conto l’Huesca.

