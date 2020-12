Calciomercato, rumors su Sarri in Premier. Subito sfida alla Juventus

Maurizio Sarri vicino a occupare la panchina dell’Arsenal: per Emerson Palmieri si profila un duello di calciomercato con la Juventus

Maurizio Sarri in rampa di lancio per tornare a far decollare la sua carriera dopo l’esperienza in chiaroscuro alla Juventus. Il tecnico napoletano potrebbe sostituire Mikel Arteta, i cui risultati all’Arsenal non sono quelli auspicati dai londinesi.

L’ex collaboratore tecnico di Guardiola dunque potrebbe essere sollevato dal suo incarico. A questo proposito saranno determinanti le prossime partite. L’Arsenal sta pensando di chiamare Sarri, legato ancora dal contratto con la Juventus.

Le parti tuttavia non dovrebbero tardare molto a raggiungere un accordo per risolvere il legame. Un’intesa di massima sembra esserci già ma adesso calciomercatoweb.it, racconta altri particolari in merito al futuro di Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Inter e Juve senza i big: chi pesa di più tra Ibra, Lukaku e Ronaldo?

Calciomercato: Emerson Palmieri, oggetto del desiderio di Sarri e della Juventus

Secondo il portale, una delle principali richieste sul calciomercato dell’allenatore italiano sarebbe una vecchia conoscenza dei tifosi della Roma ma anche un volto conosciuto all’interno dell’Italia di Roberto Mancini. Come riporta calciomercatoweb.it ad accendere le fantasie di Maurizio Sarri sarebbe Emerson Palmieri.

Il terzino sinistro italobrasiliano è in uscita dal Chelsea. La sua valutazione potrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Il calciatore interessa molto pure alla Juventus, in cerca di una valida alternativa a Alex Sandro. Pirlo infatti in questo avvio di stagione ha spesso impiegato Frabotta ma il ragazzo ha bisogno di crescere senza troppe pressioni.

Palmieri, con un’esperienza internazionale già di tutto rispetto, sarebbe un’alternativa molto valida per la Juventus. Il duello di mercato che potrebbe accendersi con Sarri rischia di inasprire il rapporto tra bianconeri e tecnico napoletano. Per il momento, intanto, la competizione è nelle mani di Arteta, che sa di giocarsi il suo futuro in poche gare.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Champions League, gli aggiornamenti sui match di Juventus e Lazio

Juventus, via libera per Locatelli da Sassuolo: “Futuro altrove”