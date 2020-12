DIRETTA Crotone-Napoli: segui la partita LIVE

Alle 18 il primo posticipo di Serie A, con il Napoli che farà visita all’Ezio Scida per affrontare il Crotone di Giovanni Stroppa.

Non è propriamente un testa-coda, quello tra Crotone e Napoli, ma ci andiamo davvero molto vicino. I calabresi sono il fanalino di coda di questa Serie A, con soltanto due punti conquistati. Di fatto la squadra di Giovanni Stroppa cerca ancora la prima vittoria. Ospite dell’Ezio Scida è il Napoli di Gattuso, che arriva dal pareggio in Europa League contro l’AZ ma soprattutto dalla vittoria rotonda in campionato contro la Roma. Serieanews.com vi offre la cronaca in diretta del match, con tutte le azioni salienti, visibile in basso.