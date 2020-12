Allegri ha scelto, “no alla Premier”: su quale panchina siederà?

Il futuro di Massimiliano Allegri è al Psg. L’ex allenatore della Juventus ha detto “no” alle proposte di Arsenal, Tottenham e Manchester United, allenerà in Francia

Le capacità di Massimiliano Allegri sono, ormai, note a tutti. L’allenatore toscano, dopo aver conquistato lo scudetto con il Milan al primo anno, è passato alla Juventus vincendo tutto in Italia e centrando due finali di Champions League.

Il tecnico livornese ha saputo fare la gavetta partendo dal basso, prima di spiccare il volo per Milano dove ha trovato gente come Ibrahimovic. Il tricolore rossonero, al momento l’ultimo dei rossoneri, gli ha spalancato le porte del Mondo Juve. Accolto con scetticismo, Allegri ha saputo conquistare la fiducia di tutti.

Dopo un anno sabatico e uno di riflessione (quello attuale), adesso per mister gentiluomo, capace di conquistare panchina d’oro, elezione a miglior allenatore ed entrare nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2018, è giunto il momento di tornare in panchina.

Il Psg aspetta Allegri, Tuchel andrà al Manchester United

Sono state in tante, da quando si è liberato dalla Juventus, a fare avance a Massimiliano Allegri, il quale, fino a questo momento aveva rifiutato tutte le offerte, per godersi un po’ di tranquillità nella sua amata Livorno.

Nel calcio, come nella vita, c’è un tempo per tutto e pare essere scoccata l’ora di tornare a sedersi su una panchina per uno dei tecnici più vincenti nella storia moderna del calcio italiano.

Allegri ha detto “no” alle offerte che gli sono pervenute dalla Premier League e in particolare da Arsenal, Tottenham e Manchester United. Una big, però, lo aspetta comunque ed è la più grande di tutte in Francia.

Naturalmente si tratta del Psg, stanco di Tuchel, il quale andrà probabilmente ad allenare proprio i Red Devils a fine della stagione. Campo libero, quindi, per Allegri, pronto a conquistare la Franchia e magari l’Europa.

