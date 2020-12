Milan, il sostituto di Calhanoglu è un campione del Mondo

Fekir sostituto di Calhanoglu al Milan, dalla Spagna sono sicuri del valzer di calciomercato. In arrivo il campione del Mondo del Betis? aspettando di capire le intenzioni del turco

Il calciomercato del Milan entra nel vivo per Gennaio. La prima grana da risolvere per i rossoneri, riguarda i rinnovi. I due più spinosi e importanti sono quelli di Donnarumma e Calhanoglu.

Se per il portiere della Nazionale Italiana i segnali sembrano essere positivi, non si può dire lo stesso per il trequartista “amato” da Ibrahimovic. L’accordo con l’ex Bayer Leverkusen appare lontano e allora Maldini si sta guardando attorno per trovare un sostituto.

Occorre, comunque, precisare che la priorità del Milan rimane quella di trattenere il trequartista turco, ma qualora ciò non fosse possibile, secondo quanto dicono dalla Spagna, l’ex capitano rossonero avrebbe già messo gli occhi su un campione del Mondo in carica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, gennaio di fuoco: tre rinforzi per puntare allo scudetto

Milan, Calhanoglu via? Pronta l’offerta per Fekir del Betis

Nabil Fekir, possibile obiettivo del Milan già a gennaio, è un centrocampista capace di agire anche sulla linea dei trequartisti come esterno. Classe 1993, di origini algerine, il giocatore del Betis è reduce da una lunga esperienza al Lione prima di trasferirsi in Spagna.

Fekir era presente nell’elenco dei convocati della Francia che, nel 2018, si è laureata campione del Mondo. Mancino puro, è stato chiamato da Deschamps al posto dell’infortunato Payet, giocando anche sei spezzoni di gara, tra cui la finale con la Croazia.

Il Milan resta in attesa della fumata bianca sul fronte Calhanoglu, ma qualora non arrivasse è pronta un’alternativa di tutto rispetto. I rossoneri accoglierebbero a braccia aperte, in rosa, un campione del Mondo.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE: Milan, Kessie mantiene la promessa: anche la Samp ko

Milan, Hauge e quel destino alla Ilicic