Torino, Segre costretto a scusarsi sui social dopo il derby: il caso

Segre, centrocampista del Torino, ha scatenato l’ira dei tifosi granata, dopo il derby, per aver postato sui social una sua foto con la maglia di Dybala tra le mani

Il giocatore del Torino, Jacopo Segre, nelle ultime ore è finito nei guai. Il centrocampista granata, infatti, dopo la sconfitta nel derby con la Juventus, arrivata praticamente allo scadere, grazie a un gol di Bonucci, si è reso protagonista di un gesto che non è piaciuto ai tifosi.

Il calciatore del Toro, infatti, ha postato sui propri profili social, una sua foto nella quale aveva tra le mani la maglia di Dybala. Non certo tra i protagonisti della stracittadina, l’argentino, ma tutto ciò ha creato non poco malcontento in una tifoseria molto calda.

Segre si è subito scusato con i supporters del Torino, ma la cosa ha lasciato qualche strascico che dovrà essere risulto da mister Gianpaolo. La difficile situazione in classifica di Belotti e compagni e la scottante sconfitta nel derby della Mole, arrivata nel finale, con rimonta subito, hanno trovato terreno fertile per spalancare le porte alle polemiche.

Tifosi infuriati con Segre dopo la sconfitta nel derby del Torino e la foto con la maglia di Dybala: “Chiedo scusa”

Segre, dopo l’accaduto, si è subito scusato con il Torino e tutti i suoi sostenitori, ma questo non sembra essere bastato, almeno per ora, a placare le polemiche. Il centrocampista è visto, ora, come capro espiatorio di una situazione complicata in casa granata.

Jacopo Segre ha parlato di errore nello scattare una foto con la maglia di Dybala, precisando, però, di averlo fatto solo come regalato per un parente argentino. Di certo, i tempi non sono stati proprio i più appropriati.

La speranza, in casa Torino, è che la vicenda si chiuda al più presto per riprendere a concentrarsi sulle questioni di campo e risalire la china, anzi, le corna, in classifica.

