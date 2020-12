Roma, assenza pesante a centrocampo per Paulo Fonseca. Il tecnico dei giallorossi dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini.

Sulla strada della Roma di Fonseca ci si mette anche la sfortuna. Il tecnico dei giallorossi sarà impegnato domani alle ore 18:00 contro Gasperini. Roma-Atalanta, un match tra due squadre che stanno attraversando due momenti molto diversi tra loro. I capitolini sono reduci dalla netta vittoria per 3-1 contro il Torino; i bergamaschi, invece, sono alla ricerca del riscatto dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Roma, infortunio Pellegrini: in dubbio contro l’Atalanta

Fonseca, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha accusato un problema alla caviglia durante l’allenamento di rifinitura. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la sua presenza in campo domani diventa in forte dubbio. Sicuramente il tecnico non lo rischierà, vista la folta scelta a centrocampo. Non un’assenza particolarmente invalidante; ma sicuramente resterà out uno dei centrocampisti della Roma più in forma del momento.

Le condizioni del calciatore verranno valutate nelle prossime ore: se andrà in panchina o in tribuna ancora non vi è certezza, ogni tipo di riserva verrà sciolta domani. Il problema alla caviglia resterà sotto osservazione dello staff medico che valuterà nelle prossime ore ogni sviluppo.

LEGGI ANCHE >>>Roma, Mkhitaryan in dubbio contro l’Atalanta? Dettagli e aggiornamenti

Non è da escludere che, qualora non riuscisse a recuperare, uno tra Villar e Cristante a possa essere schierato a centrocampo, con Pedro sulla trequarti.