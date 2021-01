Manuel Lanzini è l’ultimo nome di calciomercato della Roma: per rinforzare la trequarti di Paulo Fonseca c’è anche l’argentino del West Ham

Roma impegnata su più fronti in un calciomercato che finora è proceduto in sordina un po’ per tutti. I giallorossi vogliono rinforzare due posizioni in particolare.

Risaputo da tempo la volontà di Paulo Fonseca di ricevere un terzino destro che possa competere per il posto con Karsdorp o quantomeno di consentirgli di rifiatare. Altrettanto noto è anche l’altra richiesta presentata dal tecnico portoghese a Tiago Pinto.

La Roma cerca fantasia e gol sulla trequarti per non precludersi la possibilità di continuare a stazionare a ridosso della zona scudetto. Sei punti separano i giallorossi dal Milan.

In merito a quest’ultima posizione, le alternative al nome di Stephan El Shaarawy non mancano.

Calciomercato Roma, per la trequarti ci sono Bernard e Lanzini mentre Otavio…

Il “Faraone” tornerebbe di corsa alla Roma ma al momento non si sono registrate novità. Non è da escludersi che il suo trasferimento possa concretizzarsi nelle ultime ore di mercato. Calciomercato.it parla della volontà dei giallorossi di ottenerlo in prestito o addirittura in seguito alla rescissione del suo contratto. Opzione quest’ultima poco probabile perché dalla Cina non sono arrivati spiragli.

Secondo “asromalive.it” l’ultimo sondaggio avanzato è quello per Manuel Lanzini, che ha trovato poco spazio al West Ham nonostante si sia lasciato alle spalle l’infortunio che ne ha frenato l’ascesa degli anni scorsi.

Altra pista seguita è quella che porta a Bernard. Il calciatore ha già dato il suo ok per il trasferimento a Roma, conosce bene Fonseca ed è disposto a riabbracciarlo. Calciomercato.it ha rivelato che il suo agente ha fatto tappa in Inghilterra per discutere con l’Everton del suo futuro.

Le mire dei capitolini sono anche in direzione Oporto, dove gioca Otavio. In Portogallo si parla di un accordo in via di definizione per l’arrivo del trequartista a parametro zero nella prossima estata. Una possibilità però esclusa da calciomercato.it