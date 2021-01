Il calciomercato della Roma potrebbe partire dall’affondo per un nuovo centravanti in caso di addio immediato a Edin Dzeko, ormai in rotta totale con Fonseca.

Il calciomercato della Roma scalda i motori e si prepara a mettere a segno un colpo last minute qualora Dzeko decidesse di lasciare i giallorossi nelle ultime ore di mercato. L’attaccante bosniaco, ai ferri corti con Fonseca, valuterà il da farsi nelle prossime ore. Difficile un suo addio, ma gli sviluppi di mercato last minute potrebbero sovvertire i pronostici.

Qualora Dzeko dovesse salutare la capitale, la Roma tenterà l’assalto a un nuovo centravanti. Impensabile terminare la stagione solamente con Borja Mayoral, servirà un altro centravanti pronto a dare il cambio all’ex Real Madrid.

Calciomercato Roma, Borja Mayoral non basta: chi sarà il nuovo centravanti

Come riportato nelle ultime ore, la Roma potrebbe iniziare a sondare concretamente l’idea per un nuovo centravanti. Un piano B per correre ai ripari in caso di addio a Dzeko, anche se le possibilità di un divorzio imminente con l’attaccante bosniaco restano decisamente complicate, soprattutto a causa dell’ingaggio da 7,5 milioni dell’ex City.

Chi potrebbe sostituire Dzeko? La Roma potrebbe valutare l’affondo su Scamacca, il quale piace particolarmente a Pinto, ma il Sassuolo valuta il giocatore circa 22 milioni di euro. Su Scamacca resta forte anche il pressing della Juventus, ma non è escluso che i bianconeri possano ritornare alla carica proprio per Dzeko nelle ultime ore di mercato.