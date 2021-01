Domani sarà il giorno di El Shaarawy alla Roma, il calciatore sosterrà le visite mediche.

L’attaccante Stephan El Shaarawy ritorna in Serie A. Come riferisce calciomercato.it, il Faraone ha ottenuto il via libera dall’ASL e potrà sottoporsi alle consuete visite mediche, prima di cominciare l’avventura nella Capitale agli ordini di Paulo Fonseca.

El Shaarawy-Roma, domani visite mediche e firma

L’affare ha subito dei ritardi poiché il giocatore attendeva di rescindere l’accordo con lo Shanghai Shenhua e nel frattempo si trovava a Dubai per cominciare ad allenarsi individualmente al fine di farsi trovare pronto per la nuova avventura.

Tuttavia, la positività al coronavirus l’ha costretto ad allungare la permanenza negli Emirati Arabi e, una volta rientrato in Italia poiché negativo, il tampone dell’ASL l’ha riconosciuto ancora affetto dal virus. Dopo sei giorni in casa, domani potrà essere a Villa Stuart grazie al nuovo stato di salute. Dopodiché il Faraone firmerà un contratto di due anni e mezzo con la Roma.