L’amicizia tra Boateng a Ribery decisiva per il trasferimento del francese, in scadenza con la Fiorentina, al Monza nella prossima stagione

Neppure il tempo di salutare il calciomercato di gennaio che il Monza guarda già oltre. La società brianzola, nonostante i tanti investimenti compiuti per raggiungere la seconda promozione consecutiva, non ha ancora completato i suoi appetiti e desideri.

Il nuovo obiettivo è già presente in serie A e si unirebbe al gruppo in caso di promozione. Gli occhi di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi si sono infatti posati su Franck Ribery. L’attaccante francese è in scadenza con la Fiorentina a fine stagione. A dare l’indiscrezione di mercato è stato L’Equipe, quotidiano sportivo francese.

Monza, Ribery colpo per la serie A: Boateng la chiave per arrivare al francese della Fiorentina

Il Monza intenzionati a farsi un regalo importante in caso di promozione in serie A. Per i brianzoli si tratterebbe di un appuntamento storico dal momento che non sono mai stati presenti in massima serie.

L’interesse per Ribery conferma il debole di Berlusconi e Galliani per talenti di un certo calibro. Per far decollare la trattativa potrebbe contribuire la grande amicizia che lega il francese a Kevin Prince Boateng, arrivato al Monza a settembre proprio dalla Fiorentina. Il ghanese ha firmato un contratto fino al 2021.

Ribery, in scadenza con i viola, ha rotto il suo digiuno stagionale nello scorso week end. L’ex Bayern Monaco ha sbloccato la sfida con il Torino ma poi la sua squadra è stata riacciuffata nel finale dai granata.

I biancorossi occupano in questo momento la seconda posizione insieme a Chievo Verona e Salernitana. Cittadella, Spal e Lecce sono però distanziati soltanto di uno e quattro punti. Il primo posto, in mano all’Empoli, è invece lontano sei lunghezze in questo momento.