Genoa-Udinese finisce 1-1. Allo stadio Ferraris di Genova non c’è vincitore: Pandev e De Paul segnano le reti che sanciscono il pareggio.

Finisce 1-1 l’anticipo serale del ventisettesimo turno di Serie A 2020/2021 tra Genoa ed Udinese. I liguri non riescono a trovare i tre punti contro i friulani guidati da Luca Gotti. In rete, per la squadra di Davide Ballardini, l’immarcescibile Goran Pandev; De Paul su calcio di rigore segna il definitivo 1-1.

Genoa-Udinese, la sintesi

Nessuno dei due tecnici sorride. Il match tra Davide Ballardini e Luca Gotti non ha vincitore. Ad aprire le danze allo stadio Ferraris di Genova ci pensa Goran Pandev dopo soli otto minuti di gioco. La risposta della squadra ospite è perentoria. Al minuto 28 Criscito travolge Pereyra in area di rigore: il suo intervento è irregolare. L’arbitro Camplone non ha dubbi e decreta il penalty che De Paul non sbaglia.

Sono queste le uniche due azioni che portano alle reti del match. Un pareggio che non fa sorridere Ballardini che, ancora una volta, non riesce a trovare i tre punti: i liguri salgono a quota 28 punti in classifica generale. I friulani, invece, salgono momentaneamente al decimo posto in elenco a quota 33 punti.

Classifica Serie A

Inter 62, Milan 56, Juventus e Atalanta 52, Roma 50, Napoli 47, Lazio 46, Sassuolo 39, Hellas Verona 38, Udinese 33, Sampdoria 32, Fiorentina 29, Bologna e Genoa 28, Spezia e Benevento 26, Cagliari 22, Torino 20, Parma 16, Crotone 15.