L’Udinese di Luca Gotti esce sconfitto dalla sfida contro il Torino di Davide Nicola e va in ritiro. L’ha deciso la società.

Passo falso dell’Udinese di Luca Gotti che esce sconfitto dall’anticipo del sabato sera contro il Torino di Davide Nicola. La rete di Andrea Belotti su calcio di rigore condanna i friulani alla sconfitta. Nonostante il risultato negativo, però, l’obiettivo salvezza non pare minacciato in alcun modo. La squadra naviga a metà classifica, precisamente al dodicesimo posto in elenco generale a quota 33 punti.

Udinese in ritiro

La sconfitta contro i granata rappresenta il terzo KO consecutivo in stagione. Per i friulani, seppur lontani dalla zona retrocessione ed in lotta per il decimo posto in classifica, il risultato negativo pesa sul rendimento stagionale complessivo.

Proprio per questo motivo, infatti, come riporta ‘Udinese TV’, la società friulana ha deciso di indire un ritiro. La squadra si ritroverà, dunque, dal prossimo martedì per ricaricare le pile e ritrovare la concentrazione perduta in vista delle ultime gare di campionato. L’obiettivo è non lasciare indietro punti fondamentali per il rush finale.