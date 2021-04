Milan, Juventus ed Inter hanno appoggiato la Superlega in qualità di Club Fondatori. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha annunciato nessuna sanzione per i tre club.

Gli unici club italiani ad appoggiare la Superlega sono stati Inter, Milan e Juventus. Le due squadre milanesi si sono defilate tra stanotte e questa mattina dal progetto del nuovo torneo europeo. La Juventus di Andrea Agnelli, invece, si è arresa attorno all’ora di pranzo all’idea che la Superlega non potesse più partire. Cosa rischiano ora i tre club di Serie A? A questa domanda ha risposto Gabriele Gravina.

Gravina: “Nessuna sanzione per i tre club italiani”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto a margine della presentazione dell’Euro 2020 Trophy Tour tenutosi a Roma. Il presidente federale ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Abbiamo difeso i valori e le regole del mondo del calcio. Ora mi pare che tutto sia tornato alla normalità. I fatti degli ultimi giorni devono farci riflettere, significa che qualcosa non funziona. Servono rimedi e proposte per scongiurare altre fughe del genere”.

Poi prosegue: “Non ho in programma incontri con i tre club. Lunedì ci sarà un consiglio federale, ma non sono in programma processi o condanne. Non ci sarà alcuna sanzione, non si può sanzionare un’idea che non si è concretizzata. Se in futuro dovessero concretizzarsi progetti in contrasto con le norme e gli statuti valuteremo gli organi di giustizia”.