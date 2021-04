Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky prima di Fiorentina-Juve ed ha parlato anche del futuro di Pirlo

La Juventus sta giocando contro la Fiorentina un match fondamentale per la sua stagione. I bianconeri hanno solo 2 punti di vantaggio sul Napoli quinto e non si possono permettere una mancata qualificazione alla prossima Champions League sia per il valore della rosa che per, soprattutto, le casse della società.

Tra la questione Superlega e risultati poco convincenti in campionato, per la Juventus non sono giorni facili. Fabio Paratici, dirigente della squadra bianconera, ha parlato prima della gara contro la Fiorentina a Sky Sport’ del momento della squadra piemontese:

“Siamo fiduciosi”

“Superlega? Siamo sereni perché sappiamo cha abbiamo agito in maniera limpida. Il presidente è molto sereno e sta progettando il futuro della squadra. Le forte reazioni contro la Superlega hanno distolto l’attenzione sul perché fosse nata. Nessuno ha mai pensato di lasciare i campionati nazionali e la competizione non sarebbe stata chiusa”.

Paratici poi si è soffermato anche sul futuro del tecnico della Juventus Andrea Pilo in caso: “Senza Champions, Pirlo via? Non pensiamo all’ipotesi di non andare in Champions. Siamo fiduciosi per quello che tutti stanno facendo, sia giocatori e tecnico, per raggiungere l’obiettivo. Pirlo rimarrà certamente con la qualificazione in Champions”.