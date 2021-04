Leo Messi ha deciso il proprio futuro. Sembra fatta per il rinnovo contrattuale con il Barcellona. Si ridurrà lo stipendio.

Potrebbe essere giunta alla fine la telenovela che vede come protagonista Lionel Messi. L’attaccante del Barcellona, in scadenza contrattuale a giugno 2021, ha deciso quale sarà il suo futuro. Nel frattempo, i top club d’Europa parevano essersi mossi per provare a strapparlo a parametro zero alla fine della stagione calcistica.

Calciomercato Messi, rinnoverà con il Barcellona

Nonostante un’offerta piuttosto importante del Paris Saint-Germain, deciso a mettere in campo il tridente più forte di sempre formato da Neymar, Messi e Ronaldo, l’argentino pensa ad altro. Resterà in Spagna, al Barcellona ovviamente.

Ad affermarlo è l’emittente ‘TVE’ che, nel corso del notiziario odierno, ha raccontato le ultime circa le trattative per il rinnovo contrattuale del calciatore argentino. Jorge Messi, padre della Pulce, ed il presidente Laporta si sono incontrati nelle ultime settimane per trovare l’accordo decisivo. Il fuoriclasse avrebbe accettato una drastica riduzione dello stipendio, a patto che gli venga garantito un lungo contratto: l’obiettivo è restare nel club catalano anche dopo il ritiro dal calcio giocato. Filtra ottimismo circa il buon esito delle trattative. La Pulce è pronto a riabbracciare il Barcellona, probabilmente per sempre.