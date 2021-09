DAZN, sorpresa in arrivo? “Se non garantisci il servizio, deve farlo qualcun altro”

DAZN sotto i fari dell’AgCom e del Parlamento: l’intervista ad Andrea Montanari di ‘Milano Finanza’ in esclusiva a SerieAnews.com

Dopo quasi un mese da broadcaster ufficiale della Serie A, l’impatto di DAZN non è stato quello che in molti si attendevano. E adesso, i continui disservizi e i presunti ascolti gonfiati rischiano di mettere il colosso dello streaming nell’occhio del ciclone, tra AgCom e Parlamento. Per fare chiarezza, SerieAnews.com ha interpellato in esclusiva Andrea Montanari, firma di ‘Milano Finanza’: “Cos’è successo? Visti i tanti problemi, viste le tante segnalazioni dell’associazione dei consumatori e visto lo sviluppo deficitario della banda larga in Italia (il nostro paese è 25esimo su 28 per penetrazione della connettività in Europa ndr), l’AgCom è passata all’azione aprendo un’istruttoria circa il servizio offerto da DAZN, senza data di scadenza”.

Un primo punto fondamentale, al quale Montanari ne aggiunge un’altro di spessore sociale: “Non bisogna dimenticare che il calcio è l’oppio dei popoli, perciò la politica non poteva stare a guardare. Il calcio è lo sport nazionale e significa voti. Già qualche settimana fa, un deputato di LeU aveva annunciato un’interrogazione parlamentare sulla questione DAZN-TimVision. Da lì, anche la Lega aveva preso una posizione forte, chiedendo l’intervento dell’AgCom. Ed arriviamo a quello che è successo ieri, dopo le avvisaglie degli scorsi giorni”.

DAZN, marcatura stretta di AgCom e Parlamento: il nodo della questione

E adesso, quindi, DAZN si trova sotto la stretta marcatura dell’AgCom e della politica italiana: “Nonostante DAZN abbia garantito la risoluzione di molti problemi, restano alcuni temi forti – continua Montanari, che li elenca uno dopo uno – Il primo è che va garantito un servizio uniforme e di qualità. Il secondo, invece, è relativo alla rivelazione degli ascolti, essenziale per la ridistribuzione di una parte dei 140 milioni di euro che DAZN paga alla Lega Serie A. L’unico ente autorizzato e certificato per rilevare gli ascolti è l’Auditel, mentre DAZN ha interpellato la Nielsen e la metrica presentata ieri non è valida”.

Un passaggio da non sottovalutare, se consideriamo l’effetto domino che una tale mossa rischia di avere sul comparto pubblicitario: “Gli investitori, dalla loro, vogliono dati certi. E in Italia, la Nielsen non è un ente certificato – ci spiega Montanari, che poi puntualizza – Questo significa che i dati di DAZN non possono essere utilizzati, per quanto siano corretti o meno. Di qui, anche l’UPA (associazione investitori pubblicitari) ha annunciato che è pronta ad intervenire pesantemente, per chiedere ed ottenere indicazioni chiare sugli ascolti di DAZN”.

DAZN rischia la revoca dei diritti televisivi della Serie A?

E’ questa la grande domanda, alla quale Montanari ha provato a rispondere: “Per tutta una serie di accordi firmati e cavilli legali, il pacchetto non può essere revocato, eccezion fatta per eventuali esposti da altri operatori in Procura o in Tribunale, e ad oggi non c’è nulla di simile all’orizzonte. Secondo fonti parlamentari, però, i politici sono molto attenti alla situazione. Per cui non è da escludere che, nei prossimi giorni, ci sarà una risoluzione della Camera dei Deputati contro DAZN. Può succedere, ma è prevedibile anche una semplice moral suasion dello stesso Parlamento nei confronti della piattaforma, per un migliaio di scenari che restano ancora vaghi e a venire”.

Poi, Montanari racchiude la summa del nodo DAZN: “Il discorso è semplice: tu piattaforma streaming devi garantirmi un servizio. E se non riesci a garantirmelo come pattuito, deve farlo qualcun altro o insieme a qualcun altro. E chi sia questo qualcun altro cercheremo di scoprirlo nei prossimi giorni”.