Inter, ansia per l’infortunio di Correa: arriva l’esito degli accertamenti

Grande preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Joaquin Correa. Sono arrivati i risultati degli accertamenti

Una vittoria rotonda, di quelle che fanno ben sperare, ed un campionato che per l’Inter prosegue con un buon ritmo. La squadra di Simone Inzaghi si è imposta per 6-1 contro un Bologna praticamente in balia di quello che è stata una vera e propria corazzata sul campo di San Siro.

Tante note positive per l’allenatore, soprattutto dopo la cocente sconfitta patita in Champions League per mano del Real Madrid. Tre vittorie ed un pareggio che, fino a questo momento, tengono l’Inter al primo posto, in attesa dei match di domani ed il Napoli lunedì sera. Ci sono, però, anche delle note dolenti che arrivano dal rettangolo verde.

L’infortunio di Correa, infatti, ha tenuto in apprensione tutto il popolo nerazzurro nelle ultime ore. Un impatto importante, quello avuto dall’argentino all’interno della compagine nerazzurra, e proprio per questo i tifosi si sono preoccupati dopo la botta al bacino rimediata durante la sfida contro il Bologna.

Inter, preoccupazione per Correa: l’esito degli accertamenti

Un dolore talmente forte da creargli anche problemi nel sedersi in panchina, e proprio per questo lo staff medico dell’Inter ha provveduto prontamente a far effettuare degli accertamenti all’ex Lazio, proprio per capire l’entità effettiva dell’infortunio.

Dopo la grande preoccupazione, però, è arrivato il responso definitivo: tutti negativi, infatti, i controlli effettuati su Correa che, dunque, ha riportato soltanto un forte trauma contusivo. Situazione, dunque, assolutamente positiva rispetto a quelle che potevano sembrare le iniziali condizioni del giocatore. Nelle prossime, ore ovviamente, verranno fatte ulteriori valutazioni sul recupero che sarà, verosimilmente, molto celere.