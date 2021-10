Caressa, che sfogo su Orsato in diretta a Sky: “Un partito No-Var”

Piovono polemiche sulla decisione di Orsato, all’indomani di Juventus-Roma: le parole di Fabio Caressa non risparmiano l’arbitro

“Non voglio commentarlo”: se José Mourinho ha dribblato l’episodio del rigore in Juventus-Roma (almeno ai microfoni di DAZN), il resto della critica sportiva italiana non è stata così clemente nei confronti di Daniele Orsato. L’arbitro è stato protagonista di una direzione tutto sommato positiva, anche se la dinamica che ha portato al rigore della Roma lascia più di qualche dubbio, visto che la Roma aveva comunque trovato il gol dal contatto falloso Szczesny-Mkhitaryan. E invece, l’arbitro della sezione di Schio è stato fin troppo celere nell’assegnare il penalty, senza aspettare quel secondo in più, che gli avrebbe consentito di convalidare la rete di Abraham (da valutare sarebbe stato poi il tocco di braccio in caduta di Mkhitaryan) ed evitare le polemiche del post partita.

Caressa non risparmia Orsato: “Si è inventato il regolamento”

Polemiche che anche il salotto di ‘Sky Calcio Club’ non ha potuto non riservare, nei confronti di Orsato: “Ha commesso un errore clamoroso, soprattutto per un arbitro così esperto come lui – ha dichiarato Fabio Caressa – Negli spogliatoi, è stata anche captata la sua conversazione con Cristante e la toppa è peggio del buco, se possibile. Proprio perché la situazione è così confusa, devi aspettare la fine e poi fischiare. Orsato si è inventato un altro regolamento, difatti. Dopo aver visto i tanti errori arbitrali di questo weekend, mi sembra che ci sia un partito No-Var tra i nostri fischietti. La situazione così diventa problematica”.