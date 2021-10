L’ex Juve Ravanelli ridimensiona Ibrahimovic: “Anche se non c’è…”

Fabrizio Ravanelli, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Sky dove si è soffermato sul Milan ed Ibrahimovic.

Le prime dieci giornate del campionato sono state caratterizzate dal Napoli e dal Milan. Le due squadre sono in vetta alla classifica con sette punti di vantaggio sull‘Inter terza e nove punti sulla Roma che occupa il quarto posto. Il distacco più significativo è quello con la Juventus che dista ben tredici punti.

Il Milan in queste prime giornate ha dovuto fare a meno di Ibrahimovic a causa di un infortunio. Lo svedese ha giocato solo cinque partite in tutte le competizioni, dove ha segnato due gol. Fabrizio Ravanelli, ex calciatore ed attaccante della Juventus, a ‘Sky Sport’ ha parlato del momento dei rossoneri:

Ravanelli su Ibrahimovic: “Non conta se ci sia o meno, ma conta la squadra”

“Ibra? Ho avuto il suo stesso infortunio e non facile riprendersi. Milan? I meriti vanno a Maldini e Pioli. Il tecnico non è mai stato invidioso, considerando che questi calciatori sono ingombranti per la loro personalità ed ha portato dalla sua parte tutto il team”. Ravanelli ha poi concluso il suo intervento:

“Maldini e Pioli sono stati bravi perché hanno portato la mentalità di non abbattersi e di non mollare mai. Ibrahimovic sì o Ibrahimovic no non conta niente, ma conta la squadra”. I rossoneri domenica sera sfideranno la Roma di Mourinho in un match fondamentale per entrambe le squadre.