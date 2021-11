“Giuntoli lo vuole subito”: Spalletti aspetta il primo rinforzo

Il Napoli di Spalletti è primo in classifica e già lavora sul mercato per l’arrivo di un terzino. Il prossimo colpo può arrivare dalla Francia

Urge un terzino sinistro da anni, non da adesso, e il Napoli sembra averlo individuato e intende fare sul serio. Reinildo Mandava, anni 27, esterno sinistro del Lille, è nel mirino del ds Giuntoli da diverso tempo. Il Napoli lo aveva trattato già in estate e ci riproverà in inverno.

L’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ fa sapere che il direttore sportivo azzurro intende anticipare il suo arrivo. Il contratto di Mandava scade nel 2022, la volontà iniziale del Napoli era quella di aspettare si liberasse a zero, ma le esigenze stanno spingendo la società a fare scelte diverse, altre valutazioni.

Spalletti ‘aspetta’ Mandava

Subito Mandava, dunque, per evitare di farsi trovare impreparati nel momento clou della stagione. A sinistra c’è solo Mario Rui a pieno regime – nonostante il rientro di Ghoulam e la presenza di Juan Jesus – e per questo si prova ad accelerare per Mandava. De Laurentiis tratta col Lille, i rapporti sono ottimi dopo l’affare Osimhen, ma cerca di strappare uno sconto rispetto alla richiesta iniziale.

Il presidente del Napoli fa leva sull’esigenza del club di cederlo per non perdere il calciatore a zero, ma al momento c’è ancora distanza tra domanda e offerta. La trattativa è appena cominciata. Spalletti, in silenzio, aspetta il suo nuovo terzino sinistro.