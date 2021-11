“Non ce la faccio a giocare”: Inter, la notizia che farà felice Inzaghi

Niente Finlandia per Dzeko, costretto a saltare l’impegno odierno a causa dei problemi accusati durante il derby. Sorride Inzaghi.

Un dispiacere per la Bosnia, un sospiro di sollievo per l’Inter. Edin Dzeko, infatti, non prenderà parte alla cruciale sfida che vedrà la formazione del Ct Ivaylo Petev affrontare la Finlandia nell’ambito delle qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022 in Qatar. La squadra, attualmente, ha 7 punti dopo 6 partite e stasera avrà un solo risultato a disposizione per continuare ad inseguire l’obiettivo.

Inter, niente Finlandia per Dzeko: sorride Inzaghi

In campo, però, non potrà contare sull’attaccante il quale, attraverso il proprio profilo Instagram, ha fatto il punto della situazione annunciato il forfait. “Nonostante il grande desiderio e gli sforzi dello staff medico, abbiamo comunque fallito nei nostri sforzi congiunti per essere pronti per la partita contro la Finlandia. So però che i ragazzi faranno del loro meglio per vincere e che lasceranno in campo ogni sforzo per ottenere un risultato favorevole”. Sorride quindi l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi, che nei giorni scorsi aveva chiesto alla Bosnia di non impiegarlo alla luce dell’infortunio rimediato durante il derby.

Un appello inizialmente non accolto dall’equipe di Petev (“sue parole stupidaggini: se sta bene gioca”), costretto poi ad arrendersi di fronte alle effettive condizioni di Dzeko. L’attaccante, dal canto suo, ha inviato un messaggio specifico ai supporter della sua nazionale. “Invito i tifosi a supportare i ragazzi, come mai prima d’ora, perché hanno davvero bisogno del loro sostegno e sono sicuro che questo darà loro ancora più forza per ottenere il miglior risultato possibile in campo! Buona fortuna ragazzi, andiamo a vincere. Possiamo farlo insieme!”.