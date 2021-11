Marchisio condanna la Juventus: previsione disastrosa per i bianconeri

L’ex Juventus, Claudio Marchisio, non ci va leggero con i bianconeri: la pesante previsione del ‘Principino’ sugli uomini di Allegri

La stagione della Juventus non è partita nel migliore dei modi. Nonostante il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, i bianconeri stanno facendo molta fatica nel tornare agli antichi splendori, zoppicando vistosamente anche con squadre destinate alla zona destra della classifica.

E poco importa del rendimento in Champions League (invece ottimo). La Juventus 2.0 di Allegri non nasconde le proprie difficoltà, in una Serie A livellata forse al ribasso, ma proprio per questo combattiva e apertissima. E anche per i primi quattro posti, i bianconeri dovranno sudare per guadagnarsi il proprio ticket per l’Europa.

Marchisio, che ‘botta’ alla Juventus: “Difficile recuperare le prime tre…”

“Ormai, Milan, Napoli e Inter sono le favorite. E i punti di distanza sono tanti”, ha spiegato Claudio Marchisio (ex colonna della Juventus), dal Nitto ATP Fan Village. “I bianconeri hanno avuto alti e bassi, tornando ai tempi delle vittorie per 1 a 0 – continua l’ex centrocampista – Adesso toccherà ritrovare anche il gioco e l’identità”.

Di qui, la previsione che fa scontenti i tifosi della Vecchia Signora: “Le prime tre mi sembrano abbastanza difficili da recuperare. Il Milan è in crescendo da anni, mentre l’Inter resta forte, anche se ha qualcosa in meno rispetto allo scorso anno. Il Napoli, anche, sta facendo molto bene e, se l’ambiente tiene, può dire la sua”.