Il Napoli ha trovato il portiere del futuro: firma fino al 2025

Il Napoli sta seriamente pensando di proporre il rinnovo di contratto a Ospina fino al 2025: il 33enne portiere colombiano è in scadenza

Anche con Luciano Spalletti, David Ospina ha convinto ed è diventato il portiere titolare del Napoli davanti ad Alex Meret. Il colombiano, che ad agosto ha compiuto 33 anni, ha un contratto in scadenza al termine della stagione. Per questo motivo in casa napoletana sono già partite le riflessioni riguardo al futuro. La porta partenopea potrebbe rimanere sua pure in futuro.

Napoli, rinnovo Ospina: De Laurentiis valuta il prolungamento del contratto del portiere fino al 2025

Il Napoli appare convinto dalle prestazioni dell’estremo difensore. Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, Ospina dà ottime garanzie e contribuisce ad offrire sicurezza alla difesa. Inoltre, è abile a giocare il pallone con i piedi contribuendo alla prima impostazione della manovra. Aspetti che, secondo la testata milanese, starebbero convincendo la società del presidente Aurelio De Laurentiis a rinnovare il suo contratto di altre tre stagioni, fino al 30 giugno 2025. Così facendo la permanenza dell’ex Arsenal e Nizza sul golfo di Napoli proseguirebbe ancora a lungo.

Ospina, infatti, è arrivato in Italia nell’estate del 2019 quando i partenopei lo hanno prelevato dall’Arsenal per 3.5 milioni di euro. Una cifra che a conti fatti si è rivelata bassa per un calciatore che ha saputo offrire un buon rendimento. La sua esperienza lo ha aiutato tanto per gestire anche alcune situazioni complicate. Non a caso, è il numero uno della Colombia di cui è anche il capitano; a riprova della sua ottima leadership.

In questa stagione, il portiere colombiano ha difeso la porta del Napoli in undici occasioni tra campionato ed Europa League subendo appena cinque reti e lasciando la sua porta inviolata in sette occasioni. Più in generale, da quando è in azzurro ha totalizzato 81 presenze e incassato 72 gol.