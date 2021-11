Tutto pronto per il fischio di inizio di Fiorentina-Milan. Il match è valevole per la tredicesima giornata di Serie A 2021/2022.

Manca davvero poco al fischio d’inizio di Fiorentina-Milan, gara del tredicesimo turno di Serie A 2021/2022. Alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, i viola di Vincenzo Italiano ospitano la formazione rossonera di Stefano Pioli. I milanesi, imbattuti in campionato, cercano la vittoria per superare il Napoli di Luciano Spalletti, impegnato nel big match di domani contro l’Inter di Simone Inzaghi allo stadio Meazza di Milano. I padroni di casa cercano continuità e punti importanti in ottica classifica. Ad arbitrare il match sarà il signor Guida di Torre Annunziata. Al VAR, invece, la coppia formata da Massa e Ranghetti.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Igor, Venuti, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. A disposizione: Rosati, Frison, Terzic, Amrabat, Duncan, Maleh, Distefano, Sottil, Gonzalez, Munteanu, Cerofolini. Allenatore: Italiano.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Ibrahimovic. A disposizione: Mirante, Desplanches, Gabbia, Ballo-Touré, Florenzi, Bennacer, Krunic, Bakayoko, Giroud, Messias, Pellegri. Allenatore: Pioli.