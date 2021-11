Lazio-Juventus, guaio per l’allenatore: ufficiale, il top è out

Lazio-Juventus, Sarri lascia fuori Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste salta la sfida con i bianconeri: è fuori dai convocati.

Lazio-Juventus, guai in vista per Maurizio Sarri. L’allenatore del club biancoceleste dovrà fare a meno di Ciro Immobile. L’attaccante ha alzato bandiera bianca e salterà il match contro la Juve di Massimiliano Allegri. Lo staff medico non ha voluto rischiare e, per questo motivo, il calciatore è fuori dai convocati. Non ci sarà, dunque, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma per il match più atteso della giornata di Serie A 2021/2022.

Lazio-Juventus, Immobile out

Dopo gli ulteriori esami effettuati questa mattina, dunque, il tecnico ex Juventus Maurizio Sarri e lo staff medico biancoceleste hanno preferito lasciare fuori l’attaccante campano, out dalla lista dei convocati per la super sfida di oggi pomeriggio. Al suo posto, è pronto a scendere in campo Pedro al centro dell’attacco in posizione di falso 9. La buona notizia è il recupero di Manuel Lazzari.