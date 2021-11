Alle 20.45 spazio a ben due match in anticipo di questo turno infrasettimanale di Serie A. Scendono in campo anche Verona e Cagliari.

Due squadre che, ad inizio, condividevano un obiettivo comune: la salvezza. Poi il percorso le ha portate in due direzioni molto diverse, di fatto scrivendo un destino che ad oggi le tiene lontane in classifica anche se l’obiettivo resta il medesimo.

Il Verona di Tudor ha trovato nuova verve, ed ora viaggia a metà classifica. Un super Simeone che ha trascinato i suoi, ma in generale una squadra che sembra finalmente aver trovato la quadra giusta. Ecco perchè ad oggi l’obiettivo salvezza è più vicino, ma non bisogna perdere la concentrazione.

Di fronte un Cagliari che invece continua a soffrire. Due pareggi consecutivi, ma anche la concomitanza con la Salernitana all’ultimo posto in classifica. Un momento complicato che mister Mazzarri dovrà risolvere nel breve tempo, per evitare di scivolare sempre più giù in classifica.

Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali