“Atteggiamenti che non piacciono…”: PSG, colpo di scena in agguato

Il tecnico argentino Pochettino è troppo permissivo con i calciatori del Psg e la sensazione è che stia perdendo di mano lo spogliatoio

A Parigi, proseguono i dubbi intorno alla figura di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino non sta vivendo un periodo particolarmente roseo nonostante gli undici punti di vantaggio sul Rennes a due giornate dalla fine del girone d’andata. I parigini sono già campioni d’inverno ma qualcosa non va. I mugugni palpabili all’interno dello spogliatoio sono stati registrati questa mattina da ‘L’Equipe’. Nell’occhio del ciclone, i metodi particolarmente accondiscendenti dell’argentino.

Psg, troppa comprensione nei confronti dei calciatori: i metodi di Pochettino non convincono

L’argentino è stato dato per partente nelle ultime settimana. Su di lui è stato dato molto forte il Manchester United, che gli avrebbe consentito di tornare in Inghilterra. La scelta di Rangnick alla fine gli ha negato questa possibilità. Sebbene in conferenza stampa sia stato lo stesso Pochettino a dire di stare bene a Parigi. Malgrado c’è chi sostiene che il tecnico ha cercato già in estate la fuga (Tottenham e Real Madrid, i club che avrebbero potuto consentirla).

Sotto accusa adesso sono finiti i suoi metodi all’interno dello spogliatoio. Il tecnico appare enormemente conciliante nei confronti del gruppo. Secondo ‘L’Equipe’, l’ultimo episodio sarebbe relativo alla fine dell’evento per la consegna del Pallone d’Oro, con alcuni dei calciatori presenti che hanno chiuso la serata in pessime condizioni. Una mancanza di professionalità ‘coperta’ dall’allenatore che a questo punto starebbe perdendo anche lo spogliatoio.

Il Psg domani sarà impegnato alle 18.45 contro il Brugge in una sfida da cui i parigini hanno poco da guadagnare dal momento che sono già certi del secondo posto nel proprio girone. Sullo sfondo rimane il confronto di domenica alle 20.45 contro il Monaco.