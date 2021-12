“Non sta bene”: Napoli, recupero complesso. E ora Spalletti è nei guai

Novità per il Napoli per ciò che concerne Kostas Manolas, il cui recupero è decisamente più complesso del previsto.

Settimane complicate per il Napoli, che deve affrontare gli impegni di campionato ed Europa League a pochi giorni di distanza gli uni dagli altri e deve allo stesso tempo prendere in considerazione le problematiche relative agli infortuni. Sfortunatamente la lista dei calciatori out accresce di giorno in giorno per mister Spalletti.

Napoli, capitolo infortuni: Manolas non recupera

Quasi sicuramente il capitano Insigne e Fabian Ruiz non prenderanno parte al match casalingo internazionale contro il Leicester, in programma giovedì nel tardo pomeriggio. Fuori anche Lobotka, il quale non sarà a disposizione nemmeno per il match di campionato contro l’Empoli, a causa di un trauma contusivo del bicipite femorale destro. Un infortunio pesante a centrocampo.

Anche in difesa c’è emergenza. Con Koulibaly fuori, sarebbe logico pensare a un ritorno di scena di Kostas Manolas, ma la situazione del greco è complessa. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore fisicamente non sta ancora bene, non è in condizione e il suo recupero è complesso. Sembra quasi da escludere, quindi, la possibilità di rivederlo in campo sia giovedì che domenica.