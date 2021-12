Alle 19 spazio all’ultimo match della fase a gironi di Champions League, rinviato ieri a causa della neve. In campo l’Atalanta ed il Villarreal.

Dopo la serata turbolenta vissuta ieri, è tempo di scendere in campo per giocarsi tre punti che hanno un sapore importante, decisivo per il prosieguo della stagione. Quello tra Atalanta e Villarreal è a tutti gli effetti uno spareggio, per decidere chi tra le due avrà accesso alla fase a gironi della Champions.

E’ la squadra spagnola ad avere il vantaggio di essere davanti, un solo punto ma tanta voglia di confermare la propria posizione nel girone. Il clima sarà freddo ma allo stesso tempo rovente, vista l’importanza della posta in palio.

Dal canto suo Gian Piero Gasperini ha ben chiaro quello che dovrà essere l’atteggiamento della sua squadra, obbligata a vincere su un campo difficile per portare a casa un risultato importante che i tifosi aspettano con ansia. Conquistare ancora gli ottavi vorrebbe dire consolidare la propria posizione in Europa.

Atalanta-Villarreal, le formazioni ufficiali

Atalanta:(3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pessina; Ilicic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Gomez, Capoue, Parejo, Moreno; Gerard Moreno, Danjuma. Allenatore: Unai Emery.