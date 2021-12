“Via a gennaio se…”: Juventus, la richiesta che spaventa Agnelli

Aaron Ramsey potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Per andr via, però, chiede una buonuscita da 7 milioni di euro.

La Juventus di Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri è al lavoro per sistemare le cose. Dopo l’avvio negativo in campionato, il club bianconero si affaccia sul mercato invernale alla caccia di offerte da prendere al volo. Prima di fiondarsi sul mercato in entrata, però, i bianconeri hanno l’obiettivo di sfoltire la rosa dagli esuberi e di fare liquidità. La lista dei sacrificabili è lunga. La dirigenza bianconera ha il compito di alleggerire le casse societarie da spese ritenute non valide e troppo ingenti.

Calciomercato Juventus, Ramsey chiede una buonuscita

A poter partire, visti i 7 milioni di euro a stagione, potrebbe essere Aaron Ramsey. Come riferisce l’edizione odierna di ‘La Repubblica’, il gallese potrebbe partire a gennaio. La Juve sarebbe, infatti, da tempo al lavoro per cercare la soluzione migliore.

Per lasciare i bianconeri a gennaio, però, secondo il quotidiano, il calciatore chiederebbe una buonuscita decisamente troppo alta pari a 7 milioni di euro, l’equivalente di un anno di ingaggio.