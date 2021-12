“Sappiamo com’è andata a finire”: Pioli, stoccata ad Inzaghi in conferenza

Stefano Pioli, allenatore del Milan, presenta in conferenza la gara contro il Napoli e parla anche della lotta scudetto, che vede l’Inter apparentemente favorita.

È presto per fare i conti. Stefano Pioli non considera dicembre come un mese di bilanci o meglio non crede che si possano già trarre delle conclusioni definitive, perciò avverte l’Inter in conferenza stampa: “Non credo che si possa parlare di fuga. L’Inter sta dimostrando tante qualità e capacità ma non si vince lo scudetto a dicembre. Noi eravamo in testa lo scorso anno e poi sappiamo com’è andata”.

Milan-Napoli, Pioli presenta la gara in conferenza stampa

Nel frattempo domenica a San Siro c’è il Napoli e si tratta di uno snodo importante per i primi posti in classifica. Una potra scavalcare l’altra, dopo che l’Inter ha riaffermato il suo primato, vincendo contro la Salernitana. Pioli dichiara: “Dobbiamo essere pronti a tutto. Noi facciamo la corsa su noi stessi. Contro Liverpool e Udinese non abbiamo fatto bene e la squadra lo sa, contro il Napoli dobbiamo riprovare a giocare come sappiamo perché il livello è molto alto.

Il tecnico fa poi il punto sugli infortunati e sulle assenze in vista del big match: “La situazione migliorerà, ma giocando così tanto spesso anche infortuni brevi fanno saltare tante partite. Tutti si sono allenati bene, ma Theo Hernandez ha avuto qualche problema. Ha avuto l’influenza, non si è mai allenato in campo ma solo in palestra. È più no che sì, ma decideremo con lui prima della partita”.