“Lo facevano agli avversari…”: Moggi, attacco all’Inter

Luciano Moggi ha parlato dell’attuale Inter costruita da Marotta tracciando una netta distinzione rispetto a quella del suo nemico Moratti

La classifica di Serie A da due turni è tornata a rivedere l’Inter al primo posto. La formazione dominatrice del passato campionato ha scavalcato le rivale e si è posta in una condizione privilegiata per vincere lo scudetto. L’ottimo andamento della squadra di Simone Inzaghi è stato giudicato da Luciano Moggi che nell’apprezzare il lavoro svolto da Beppe Marotta ne ha approfittato per punzecchiare l’Inter del passato e del suo ‘acerrimo nemico’ Massimo Moratti.

Juventus, Moggi riaccende i veleni: “Marotta vince e diverte. Moratti inveiva contro gli avversari più forti”

Luciano Moggi ha parlato a ‘Libero’ riaccendendo le ruggini con l’antagonista dei suoi anni bianconeri, l’Inter. L’ex direttore generale della Juventus ha rispolverato il suo astio nei confronti dei nerazzurri: “L’Inter può confermarsi campione d’Italia perché questa squadra di Marotta vince e fa divertire. Nulla a che fare con i tempi morattiani. In quel caso si inveiva contro gli avversari più forti di loro. Quando Moratti aveva il comando dell’Inter, la squadra perdeva ed era contestata”.

Memorabile il contatto in area tra Ronaldo e Iuliano del 26 aprile 1998 in una sentitissima sfida tra la Juventus e l’Inter. Un episodio che fa discutere ancora oggi i tifosi delle due formazioni. L’altra data molto famosa della rivalità di quegli anni è rappresentata dal 5 maggio 2002 con la Juventus che ha superato i nerazzurri nell’ultima giornata di campionato.

L’84enne dirigente di Monticiano è uscito dai radar del calcio nel 2006, in seguito allo scoppio di Calciopoli. Nel corso della sua carriera, oltre che nel club bianconero, è stato alla Roma, alla Lazio, al Torino e al Napoli.