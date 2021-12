“Ci sono difficoltà, l’alternanza è…”: Donnarumma, Pochettino insiste

Il tecnico del Psg Pochettino alla vigilia della gara col Lorient ha precisato che la concorrenza tra Donnarumma e Navas è sana e stimolante

Alle 21, il Psg scenderà in campo con il Lorient per l’ultima partita dell’anno solare. L’avversario di turno è sicuramente alla porta della squadra di Mauricio Pochettino. I parigini, infatti, hanno 30 punti in più rispetto agli avversari odierni, che peraltro occupano la penultima posizione in classifica. La prossimità al Natale e la vicinanza alla fine dell’anno solare hanno permesso di fare un po’ di bilanci in conferenza stampa.

Psg, Pochettino esalta il dualismo tra Donnarumma e Navas: “Fa crescere il livello della squadra”

Mauricio Pochettino non si è sottratto alle domande dei giornalisti nella sfida della vigilia del match con il Lorient. Il tecnico, appena un giorno dopo l’articolo in cui ‘L’Equipe’ ha fatto le pulci al club parigino raccontando alcuni retroscena dello spogliatoio, ha toccato alcuni temi caldi. Uno di questi rappresenta il dualismo tra Gigio Donnarumma e Keylor Navas. Nessuno dei due ha il posto fisso. Il tecnico argentino fino a questo momento ha alternato in maniera quasi scientifica i due tra i pali della porta del Psg: “Vi sono sempre dei momenti di difficoltà, assimilazione e accettazione in un gruppo. Dopo mesi però possiamo dire che la loro competizione è bella e anche sana. L’alternanza tra Donnarumma e Navas favorisce la squadra perché alza il livello. Dobbiamo congratularci con loro”.

La formazione di Pochettino comanda la Ligue 1 con un margine di vantaggio notevole sulle pretendenti. La più vicina al Psg è l’Olympique Marsiglia di Jorge Sampaoli. I bianchi sono distanti tredici lunghezze ma hanno una partita in meno. Una forbice comunque consistente che consentirà a ‘Les Parisiens’ di amministrare il vantaggio quando ripartirà la Champions.

Leo Messi e compagni sono stati abbinati al Real Madrid. Anche la squadra di Carlo Ancelotti in questo momento è in pieno controllo del suo campionato con 5 punti di vantaggio sul Siviglia.