Barcellona, la nuova idea per l’attacco che non vi sareste aspettati

Il Barcellona cerca un attaccante. Dopo Ferran Torres dal Manchester City si cercano nuovi colpi. E l’intelligenza artificiale consiglia Belotti…

Son tempi bui per il Barcellona di Xavi, lontano ben 15 punti dal Real Madrid capolista e fuori dalla Champions League. I blaugrana, dopo l’addio di Messi, sono in caduta libera. A metterci il carico da novanta, poi, l’addio al calcio di Sergio Aguero, fermato da alcuni problemi cardiaci. Vista la situazione, dunque, il club spagnolo è alla ricerca di nuovi innesti da inserire in rosa il prima possibile. A dare un consiglio alla dirigenza blaugrana ci ha pensato il sito ‘Olcip‘, specializzato in modelli di valutazione sviluppati attraverso l’intelligenza artificiale. Il portale ha individuato in maniera scientifica i profili più adatti alle esigenze della squadra di Xavi.

Barcellona, l’intelligenza artificiale consiglia Belotti

Tra oltre 1400 attaccanti under 30 con più di 500 minuti giocati in stagione, i calciatori da occasioni, soprattutto quelli in scadenza vista la situazione economica del club, è spuntato fuori anche il nome di Andrea Belotti del Torino.

Oltre al bomber dei granata, però, numerosi sono gli attaccanti talentuosi identificati. Tra questi c’è Julian Alvares del River Plate, Sardar Azmoun dello Zenit, Alexandre Lacazette dell’Arsenal e Kolo Muani del Nantes. Il centravanti del Torino, inserito in questa speciale lista, potrebbe fare al caso del Barcellona visto il contratto in scadenza a giugno 2022. Intanto, però, gli spagnoli hanno chiuso per Ferran Torres dal Manchester City ed hanno messo nel mirino anche Edinson Cavani.