Donnarumma, te lo aspettavi? Il ‘clan’, la Juventus, il “massacro” dalla Costa Rica…

Concorrenza tra i pali inalterata, Pochettino ha lasciato intendere di non voler modificare la gestione di Donnarumma e Navas al Psg

Pochi mesi dal suo passaggio al Psg. Sono stati però giorni molto intensi per Gianluigi Donnarumma che a Parigi si è ritrovato di fronte al continuo confronto con Keylor Navas. Il duello tra i due è apertissimo tuttavia sembra ora aver trovato un equilibrio intorno ad un punto sempre più evidente: la titolarità non spetta a nessuno dei due, il ricircolo tra i pali è costante. Proseguirà anche dopo la sosta natalizia. Vari i snodi della vicenda fino a questo momento.

Psg, i primi cinque mesi di Donnarumma a Parigi: dal dualismo con Navas al punto d’equilibrio raggiunto

E’ cominciata con forti dolori di pancia e qualche mugugno l’esperienza di Gigio Donnarumma al Psg. Il portiere italiano si aspettava di giocare titolare ma fin da subito ha capito che sotto la Tour Eiffel sarebbe andata in maniera differente. Nel giorno della prima convocazione, il 20 agosto, contro lo Stade Brestois si accomodato in panchina e così è andata anche nove giorni più tardi con il Reims. Per il debutto ha dovuto attendere il match con il Clermont Foot. Pochi giorni più tardi, ‘Gigio’ avrebbe anche confidato di essersi pentito della scelta.

Il picco più alto della contesa è stato raggiunto quando il focus della questione è stato impostato su un punto più delicato: il ‘Corriere della Sera’ ha riportato infatti l’indiscrezione del peso esercitato dal ‘clan sudamericano’ in favore di Keylor Navas, portiere del Costa Rica (Centro America).

E’ arrivata però la prima partita da titolare giocata in Champions League, contro il Manchester City, a rasserenare gli animi.

Ad ottobre, malgrado ciò, sono partiti gli accostamenti con la Juventus, società che lo ha seguito con attenzione nei mesi precedenti.

La sosta per la fase finale della Nations League a fine ottobre ha inasprito nuovamente la questione. Con ‘La Republica’, ‘giornale leader del Costa Rica, specializzato in affari ed economia’, che ha riaperto la contesa massacrando l’italiano per la partita contro il Belgio e lodando invece Navas per la prestazione con Honduras e El Salvador.

A novembre, il tema è stato riportato al centro del dibattito da un articolo de ‘l’Equipe’ in cui si specifica che l’arrivo di Donnarumma è una delle divergenze tra Pochettino e Leonardo, con il tecnico che non lo avrebbe voluto tra i piedi a causa delle difficoltà di gestione interna.

L’ultimo episodio riguarda il giorno della vigilia del match con il Lorient. In conferenza stampa Pochettino ha chiarito il punto ancora una volta: “Ci sono sempre delle difficoltà iniziali ma dopo cinque mesi è tutto superato. Danno un ottimo livello al Psg. Sono due grandi portieri e la competizione tra i due è molto positiva per la squadra perché li induce sempre a dare il massimo”.

A gennaio ricomincerà il dualismo. Le parole del tecnico saranno servite per affievolire i malumori? Vedremo.