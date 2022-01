Torino, Napoli e Juve: che asta per Gatti. Arriva la risposta del Frosinone

Si infittisce il giallo di mercato legato al nome di Federico Gatti: sul centrale si scatena un’asta, arriva la risposta del Frosinone a Torino, Napoli, Juve e alle altre interessate. L’indiscrezione di SerieANews.com

Prima il Napoli, poi la Juventus ed il Torino, e ancora il Napoli. Senza dimenticare del Sassuolo e delle altre big di Serie A in continuo monitoraggio su di lui. Insomma, attorno al nome di Federico Gatti si sta aprendo una vera e propria asta di mercato.

Negli ultimi giorni vi avevamo raccontato di come il Torino si fosse momentaneamente congelato nell’affare Gatti. E soprattutto, di come il Napoli (primo e storico ammiratore del difensore frusinate) risulti avere in programma un incontro con il club ciociaro per discutere del suo futuro.

Adesso, lo scenario appare nuovamente mutato. E l’inserimento di Inter e Sassuolo rischia di aggiungere ulteriore scompiglio nella corsa al difensore gialloblù.

Futuro Gatti, il Frosinone risponde alle pretendenti: Torino, Juventus e Napoli gelate?

Come raccolto dalla redazione di SerieANews.com, però, la posizione del Frosinone è netta. La dirigenza gialloblu continua a fare muro alle proposte giunte finora per Gatti. Non solo a quella del Torino (unico club a richiedere un trasferimento immediato del calciatore), ma anche a quelle avanzate, ad oggi, da Juventus e Napoli.

L’intento del club ciociaro è di attendere ancora qualche mese prima di valutare e avallare una cessione dell’ex Pro Patria. Le richieste economiche dei ciociari, dopotutto, sono importanti: non più 7-8 milioni di euro, bensì 10 tondi-tondi per lasciar partire il giovane Gatti e giocare sull’asta che si sta generando attorno al suo nome.

Una risposta che può gelare, quindi, il mercato invernale del Torino e quello estivo di Napoli e Juventus. Se i granata sono ancora alla ricerca della formula giusta per convincere il Frosinone a cederlo già in questa cessione, gli azzurri e i bianconeri avevano provato a prenotare il difensore per la prossima stagione. Ed è probabile che torneranno alla carica nei prossimi giorni per vincere le resistenze della dirigenza frusinate, in particolare il Napoli.

Occhio, poi, anche all’inserimento di Sassuolo e Inter. Da sempre presenti sul calciatore, l’entourage del calciatore si muove su tutti i binari possibili e tesse i contatti con le principali società interessate. Presto, anche i nerazzurri potrebbero iscriversi alla corsa per Gatti, in vista della prossima stagione.