Serie A, la Top 11 della giornata 25: Leao da sogno, torna subito Koulibaly

Tante emozioni ed interessanti match nel venticinquesimo turno di Serie A. Vola il Milan nonostante un gran Falcone, bene Atalanta.

Si è concluso nel weekend il venticinquesimo turno di Serie A, fine settimana che ha visto un cambiamento ai vertici della classifica e non solo. La lotta scudetto e la lotta Champions League è sempre più nel vivo. Il Milan ed i suoi tifosi sognano ed ottengono l’ennesimo successo, frena invece l’Inter nel big match contro il Napoli.

Tante sorprese nella giornata con la Juve che non va oltre l’1 a 1 a Bergamo, un risultato agguantato solo nel finale. Sembra ‘inutile’ invece il pari in coda tra Genoa e Salernitana. Analizziamo i calciatori che hanno fatto meglio nell’ultimo turno di campionato.

Grande gara dei portieri in Milan-Sampdoria: da un lato Maignan serve l’incredibile assist per il gol della vittoria di Leao, ma il protagonista della giornata è Falcone, sempre più fedele di Giampaolo ed autore di una grande gara che evita la goleada a San Siro.

Serie A, bene i difensori in Napoli-Inter

Sono i difensori i protagonisti dei big match di giornata Napoli-Inter ed Atalanta-Juventus. In particolare nel big match di sabato l’olandese Dumfries conferma il suo buon momento, non andando a segno, ma firmando un eccellente prestazione, costante spina nel fianco degli azzurri. Tra gli azzurri torna alla grande il campione d’Africa Kalidou Koulibaly. Il senegalese disputa un gran match nonostante l’assenza di oltre un mese.

Anche in Atalanta-Juve ottima prova del grande ex Merih Demiral. Il turco è decisivo, marcando e chiudendo alla grande sul serbo Dusan Vlahovic. Nella Juve bene Danilo, autore di una buona prova e soprattutto colui che firma il gol fondamentale per mantenere saldo l’obiettivo Champions League.

Serie A, Malinovsky illumina la Dea

Un insolito nome presente nella Top 11 di giornata è quella del centrocampista sloveno Domen Crnigoj. Il calciatore, solitamente non ha una gran propensione al gol (ed ai bonus fantacalcistici), ma realizza un gol ed un assist molto importanti per la vittoria del suo Venezia a Torino. Si conferma il talento del Sassuolo Hamed Traorè, di nuovo a segno in campionato: l’ivoriano classe 2000 aveva siglato una magia contro la Juve ed anche contro la Roma in campionato va a segno ed offre un’ottima prestazione.

Non poteva mancare in questa formazione tipo la stella dell’Atalanta Ruslan Malinovsky, autore della perla che mantiene ancora in corsa gli orobici nella lotta Champions. Alla fine contro la Juve è solo un pari, ma il talentuoso calciatore dimostra ancora una volta a Gasperini che la squadra non può fare a meno di lui.

Verona ed ‘ex’ Verona tra i migliori in attacco

Il Verona di Igor Tudor asfalta l’Udinese: gli scaligeri trascinati da Barak e Gianluca Caprari rifilano una goleada agli avversari e proprio quest’ultimo (inizialmente non doveva neanche giocare) è il principale protagonista con una doppietta micidiale.

Un ex Verona è ormai invece un perno nella Lazio di Maurizio Sarri. Partito inizialmente come riserva Mattia Zaccagni è ora un giocatore chiave della squadra del tecnico di Figline; una doppietta e tante belle giocate aiutano i biancocelesti nella vittoria contro il Bologna.

Il simbolo di questa risalita in vetta alla classifica del Milan è il talento portoghese Rafael Leao. ‘Samba’, divertimento e reti per il giocatore che con uno scatto impressionante salta l’uomo e firma la rete della vittoria che regala il primato ai rossoneri.

TOP 11 SerieAnews (4-3-3) = Falcone; Dumfries, Demiral, Koulibaly; Danilo; Crnigoj, Traorè, Malinovsky; Caprari, Zaccagni, Leao.