Barcellona-Napoli, la rivelazione di Xavi spaventa Spalletti

Xavi presenta Barcellona-Napoli in conferenza stampa e lancia un indizio di formazione che potrebbe spaventare Spalletti.

Barcellona-Napoli è una sfida importantissima. Il big match di Europa League andrà in scena domani 17 febbraio 2022 alle ore 18:45. Appuntamento al Camp Nou, dove i blaugrana ospitano la formazione azzurra di Luciano Spalletti. A poco più di ventiquattro ore dal fischio di inizio della sfida europea, i due allenatori incontrano la stampa per presentare il match e riferire le ultime notizie.

Il primo a presentarsi al colloquio con i giornalisti è stato Xavi, allenatore della formazione catalana. Tra i vari temi affrontati, il tecnico blaugrana ha riferito le ultime di formazione.

Barcellona-Napoli, Xavi in conferenza

Di seguito un estratto di quanto da lui dichiarato: “Il Napoli è una squadra molto compatta, ha un allenatore esperto. Quando escono palla al piede lavorano bene, ma sanno anche pressare bene. Per noi sarà una sfida complicata. Loro sono una squadra che ha bisogno di tenere il pallone, ma sanno anche difendersi molto bene, anche molto bassi. Hanno dei centrali difensivi forti, dei terzini che spingono. C’è Zielinski che è un grande giocatore, poi ci sono Osimhen, Insigne. Il Napoli è una squadra da Champions League. Questa è una gara che si doveva giocare in Champions. Noi li abbiamo analizzati, hanno grande potenziale”.

Poi prosegue: “Aubameyang? Io credevo avesse bisogno di allenamenti più intensi, ma in realtà è già al 100%. Lo vedremo giocare. Lui fa bene nello spazio, ha avuto dei buono numeri in questi anni. E’ un professionista assurdo, è positivo per il gruppo. Sono felice per lui”.