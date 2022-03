Quattro cessioni e tre acquisti: il mercato della Juve è già deciso

Il mercato della Juve è già pronto a tornare nel vivo dopo il doppio affare Vlahovic e Zakaria. I bianconeri sarebbero pronti a mini rivoluzione estiva: attenzione al piano cessioni

Chi saranno i nuovi acquisti della Juventus in vista della prossima estate? Allegri punterà con forte decisione sul 4-3-3, ma non è escluso che la società bianconera possa intervenire con forte decisione sul mercato per puntellare centrocampo e difesa.

De Ligt potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juve e restare in bianconero come perno centrale della difesa juventina. Verso l’addio Alex Sandro: il terzino brasiliano potrebbe lasciare Torino al termine della stagione: 8-10 milioni la valutazione fatta dai bianconeri.

Quasi certo dell’addio anche Rabiot. Il centrocampista francese piace a diverse squadre di Premier League, ma resta da decifrare il nodo ingaggio. 7-8 milioni annui l’attuale stipendio dell’ex PSG. Rabiot potrebbe lasciare la Juventus solamente se i bianconeri contribuiranno al pagamento parziale del suo ingaggio nella sua nuova squadra.

Mercato Juve, il ritorno di Pogba e l’addio di Dybala

Non solo Alex Sandro e Rabiot, la Juventus potrebbe dire addio anche a Dybala e Morata. L’attaccante argentino discuterà il suo rinnovo contrattuale nelle prossime settimane, ma servirà un punto d’incontro immediato con la dirigenza juventina per evitare l’addio della Joya a parametro zero.

L’addio di Dybala potrebbe coincidere con il possibile affondo della Juventus su Pogba. Il centrocampista francese si svincolerà dallo United a costo zero: attenzione, però alla forte concorrenza del Real Madrid e del PSG. Infine, punto interrogativo anche per Morata. L’attaccante spagnolo potrebbe essere riscatto dalla Juventus solamente dinanzi a uno sconto concreto da parte dell’Atletico Madrid. In caso contrario sarà addio definitivo a fine stagione.