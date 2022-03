“Una richiesta assurda…”: Cristiano Ronaldo, dalla Serie A il retroscena

Cristiano Ronaldo e la Serie A, spunta un retroscena. A raccontarlo è stato uno dei tecnici che lo ha allenato alla Juventus.

L’esperienza di Cristiano Ronaldo con il Manchester United non è decollata nel migliore dei modi. Il campione portoghese sta vivendo una situazione abbastanza complessa con i red devils, anche se nelle ultime settimane la risalita c’è stata. Ad oggi la squadra di Rangnick viaggia al quarto posto in classifica, e nelle prossime ci sarà il match cruciale del derby contro il City.

Sono stati mesi intensi, quelli dell’attaccante portoghese in Premier League, soprattutto per quello che è stato l’arrivo del neo allenatore che ha dovuto prendere le misure e con il quale lo stesso Cristiano ha dovuto trovare la giusta intesa. Proprio quest’ultimo aspetto sembra essere una peculiarità ridondante in queste ore nel caso di Ronaldo. Si, perchè la stessa intesa il portoghese ha dovuto cercarla anche in Italia con un altro tecnico.

Ronaldo, Sarri ed il retroscena svelato in diretta

Quella di Cristiano alla Juventus è stata un’avventura importante, che ovviamente ha permesso anche alla compagine bianconera di avere la possibilità di godere di uno dei campioni più importanti della storia del calcio. Una notorietà cosi netta ed incisiva, da necessitare di un trattamento particolare. Ne ha assunto consapevolezza Maurizio Sarri che, ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato un particolare retroscena riguardo proprio Ronaldo.

“L’anno in cui Cristiano ha fatto più goal in Italia è stato con me. Lui si è messo a disposizione, anche se non gli piaceva molto. Per lui era una richiesta assurda, malgrado abbia fatto sempre 40-50 in carriera”, le parole di Sarri che ha cosi raccontato un retroscena del suo particolare rapporto con Cristiano.