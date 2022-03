Arrivano brutte notizie per Juventus ed Inter. Si allontana l’obiettivo di mercato comune, l’inserimento dalla Premier rovina i piani.

Juventus ed Inter avranno mesi molto intensi, da giocare sul campo ma anche al di fuori. Per la Vecchia Signora portare a casa un piazzamento Champions è essenziale, anche se non è impossibile sperare (fino a quando la matematica lo permette) in un possibile rientro anche per lo Scudetto. Obiettivo, quest’ultimo, che ha ben puntato nel mirino proprio l’Inter di Simone Inzaghi.

C’è, poi, anche da gettare le basi per la prossima stagione. Si, perchè l’estate sarà un periodo cruciale, dove entrambe le società dovranno puntare a migliorare le rose a disposizione dei propri allenatori, traendo spunto anche dalle difficoltà respirare nel corso della stagione ancora in corso.

Juve-Inter, dalla Premier si fanno sotto per Bremer

Un nome che stuzzica entrambi i club è quello di Gleison Bremer, difensore del Torino pronto a lasciare la squadra granata al termine del campionato in corso. Al netto del rinnovo di contratto firmato da poco (scadenza 2024), il giocatore pare avere ben chiaro il proprio destino, con la voglia di andare incontro a nuove esperienze. Inter e Juve hanno messo gli occhi su di lui, anche in virtù di un lavoro di rinnovamento che andrà fatto nei reparti difensivi di entrambi.

Ma in queste ore è subentrato un problema non da poco. Si sa, quando si inseriscono club che arrivano dalla Premier, è sempre difficile entrare in competizione soprattutto per la disponibilità economica dei club inglesi. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, infatti, Manchester United e Tottenham avrebbero messo nel mirino proprio il difensore del Torino. Sarebbe anche pronte delle offerte importanti per portarlo in Inghilterra, aspetto che ovviamente allontana proprio Juventus ed Inter chiamate a tenere sotto controllo i proprio conti.