“Ci sarà anche lui!”: Inter, la mossa a sorpresa verso Liverpool

L’Inter si prepara all’importante sfida di Champions League contro il Liverpool. In quel di Anfield una presenza a sorpresa.

Lo Scudetto resta un obiettivo da perseguire fino alla fine con fiducia e determinazione, ma all’Inter restano anche le speranze di poter andare avanti in Champions League. Ridotte al lumicino, sia chiaro, perchè quanto fatto vedere nel match di andata contro i reds non può di certo lasciare ben sperare. Eppure, il calcio è fatto anche di capovolgimenti di fronte del tutto imprevedibili, e proprio su questi vertono le speranze di Simone Inzaghi.

L’allenatore nerazzurro approderà ad Anfield Road con la consapevolezza di dover costruire un’impresa titanica, contro una delle squadre più importanti d’Europa. Ma quando ci sono motivazioni e soprattutto la giusta preparazione sotto il punto di vista tecnico tattico, tutto può succedere. Per i nerazzurri, poi, ci sarà anche una presenza importante a chiudere il cerchio.

Inter, con la squadra viaggerà anche Zhang

Era dalla finale di Europa League a Colonia contro il Siviglia che il presidente Steven Zhang non seguiva la squadra. Contro il Liverpool ci sarà, proprio per supportare i suoi giocatori ed il suo allenatore in un match dove le difficoltà sono estreme e le speranze di successo pochissime.

Zhang, ed i 2500 tifosi che seguiranno l’Inter ad Alfield. Una spinta importante, che ovviamente servirà alla squadra come benzina per darsi uno slancio all’interno del tempio di Liverpool. Simone Inzaghi da giorni sta preparando una sfida che, qualsiasi sarà il risultato finale, darà modo ai tifosi di sognare per una notte l’impresa perfetta.