Juventus, cambio di programma improvviso: cosa è successo

Ancora un cambio di programma improvviso per l’incontro tra la Juventus e l’entourage del giocatore: saltato il summit di domani

Cambio di programma dell’ultimo minuto in casa Juventus. Salta l’incontro con l’agente del giocatore. Si prolungano i tempi di attesa per comprendere quale effettivamente sarà il futuro dell’argentino.

Non sembra trovare pace la situazione legata all’incontro tra la Juventus e l’entourage di Paulo Dybala. Era previsto, almeno fino a pochi minuti fa, per la giornata di domani il summit con l’agente dell’argentino. In ballo il rinnovo di contratto che, altrimenti, scadrà il 30 giugno 2022.

La situazione legata al rinnovo di contratto di Paulo Dybala appare, ogni giorno che passa, sempre più complicata. L’accordo a cui le parti erano giunte qualche mese fa è mutato nel corso del tempo, specialmente sulle cifre in ballo che ora sono a ribasso rispetto alle precedenti proposte. L’incontro era stato fissato per la giornata di domani, giovedì 10 marzo, ma ancora non sembra essere questa la data utile per comprendere qualcosa in più sul futuro dell’argentino.

Calciomercato Juventus, cambio di programma: salta l’incontro tra l’agente di Dybala e la dirigenza bianconera

La Juventus prende tempo, probabilmente per concentrare tutte le proprie energie sulla gara di Champions League contro il Villarreal. Adesso, quindi, il rinnovo di Dybala non sembrerebbe essere a tutti gli effetti la priorità. Certo, l’intenzione è quella di non perdere il giocatore a parametro zero la prossima estate, ma le cifre che saranno presentate sul tavolo saranno a ribasso rispetto a quanto pensato nei mesi scorsi (non ci saranno più i circa 8 milioni di euro più bonus iniziali).

Alla finestra restano affacciate le squadre che monitorano il suo profilo, data soprattutto la ghiotta opportunità di ottenere le sue prestazioni calcistiche a titolo gratuito. Da un lato c’è l’Inter, per cui un primo contato con Jorge Antun sembrerebbe già esserci stato nei giorni scorsi. Dall’altro ci sono diversi club europei (come l’Atletico Madrid, per citarne uno su tutti) che sarebbero pronti a non farsi scappare il numero 10 bianconero.